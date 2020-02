Sanremo 2020, terza serata: 24 cover per celebrare i 70 anni del Festival

Stasera alle 20.30 terza serata del Festival di Sanremo, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo e su Rai 1. Amadeus sarà al timone della rassegna, affiancato stasera dalla conduttrice albanese Alketa Vesju e da Georgina Rodriguez, moglie dell’asso della Juventus Cristiano Ronaldo. Diretta in simulcast su Radio 2 col commento di Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stockholma. Quest’anno per la prima volta il Festival sarà visibile anche nel linguaggio dei segni (LIS). Un team di 15 persone da Roma in un canale dedicato “racconterà” il Festival per i non udenti in simulcast.

Ieri sera, la gara delle nuove proposte, ha mandato in semifinale Fasma e Marco Sentieri che si aggiungono a Tecla Insolia e Leo Gassmann. Stasera si esibiranno solo i i 24 big, in una serata storica, nella quale canteranno canzoni tratte dai 70 anni della storia del Festival, alcuni anche accompagnati da ospiti. Voterà solo l’orchestra ma il risultato farà media: sarà annunciata una nuova classifica comprendente la media delle percentuali della prima esecuzione e di queste cover.

A conclusione della serata, su Rai Play, andrà in scena in diretta dal Palafiori L’Altro Festival, condotto da Nicola Savino e Myss Keta.

LE CANZONI DI STASERA

Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah (Fausto Leali e Wilson Pickett, Sanremo 1968 – 4° posto)

– Deborah (Fausto Leali e Wilson Pickett, Sanremo 1968 – 4° posto) Junior Cally con i Viito – Vado al massimo (Vasco Rossi, Sanremo 1982 – finalista)

– Vado al massimo (Vasco Rossi, Sanremo 1982 – finalista) Marco Masini con Arisa – Vacanze romane (Matia Bazar, Sanremo 1983 – 4° posto)

– Vacanze romane (Matia Bazar, Sanremo 1983 – 4° posto) Riki e Ana Mena – L’edera (Nilla Pizzi, Sanremo 1958 – 2° posto)

– L’edera (Nilla Pizzi, Sanremo 1958 – 2° posto) Raphael Gualazzi con Simona Molinari – E se domani (Fausto Cipriano e Gene Pitney, Sanremo 1964 – non finalista)

– E se domani (Fausto Cipriano e Gene Pitney, Sanremo 1964 – non finalista) Anastasio con la Premiata Forneria Marconi – Spalle al muro (Renato Zero, Sanremo 1991 – 2° posto)

– Spalle al muro (Renato Zero, Sanremo 1991 – 2° posto) Levante con Maria Antonietta e Francesca Michlielin – Si può dare di più (Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, Sanremo 1987 – 1° posto)

– Si può dare di più (Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, Sanremo 1987 – 1° posto) Alberto Urso con Ornella Vanoni – La voce del silenzio (Tony Del Monaco e Dionne Warwick, Sanremo 1968 – 14° posto)

– La voce del silenzio (Tony Del Monaco e Dionne Warwick, Sanremo 1968 – 14° posto) Elodie con Aeham Ahmad – Adesso tu (Eros Ramazzotti, Sanremo 1986 – 1° posto)

– Adesso tu (Eros Ramazzotti, Sanremo 1986 – 1° posto) Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista – Luce (Tramonti a nord-est) (Elisa, Sanremo 2001 – 1° posto)

– Luce (Tramonti a nord-est) (Elisa, Sanremo 2001 – 1° posto) Pinguini Tattici Nucleari – Medley 70 volte (che comprende Papaveri e papere di Nilla Pizzi, Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, Gianna di Rino Gaetano, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Una musica può fare di Max Gazzè, Salirò di Daniele Silvestri, Rolls Royce di Achille Lauro)

– Medley 70 volte (che comprende Papaveri e papere di Nilla Pizzi, Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, Gianna di Rino Gaetano, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Una musica può fare di Max Gazzè, Salirò di Daniele Silvestri, Rolls Royce di Achille Lauro) Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi, Sanremo 2007 – 1° posto)

– Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi, Sanremo 2007 – 1° posto) Giordana Angi con i Solis String Quartet – La Nevicata del ’56 (Mia Martini, Sanremo 1990 – finalista)

– La Nevicata del ’56 (Mia Martini, Sanremo 1990 – finalista) Le Vibrazioni con i Canova – Un’emozione da poco (Anna Oxa, Sanremo 1978 – 2° posto)

– Un’emozione da poco (Anna Oxa, Sanremo 1978 – 2° posto) Diodato con Nina Zilli – 24mila baci (Adriano Celentano e Little Tony, Sanremo 1961 – 2° posto)

– 24mila baci (Adriano Celentano e Little Tony, Sanremo 1961 – 2° posto) Tosca con Silvia Perez Cruz – Piazza Grande (Lucio Dalla, Sanremo 1972 – 4° posto)

– Piazza Grande (Lucio Dalla, Sanremo 1972 – 4° posto) Rita Pavone con Amedeo Minghi – 1950 (Amedeo Minghi, Sanremo 1983 – non finalista)

– 1950 (Amedeo Minghi, Sanremo 1983 – non finalista) Achille Lauro con Annalisa – Gli uomini non cambiano (Mia Martini, Sanremo 1992 – 2° posto)

– Gli uomini non cambiano (Mia Martini, Sanremo 1992 – 2° posto) Bugo & Morgan – Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos, Sanremo 1968 – 1° posto)

– Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos, Sanremo 1968 – 1° posto) Irene Grandi con Bobo Rondelli – La musica è finita (Ornella Vanoni e Mario Guarnera, Sanremo 1967 – 4° posto)

– La musica è finita (Ornella Vanoni e Mario Guarnera, Sanremo 1967 – 4° posto) Piero Pelù – Cuore matto (Little Tony e Mario Zelinotti, Sanremo 1967 – 10° posto)

– Cuore matto (Little Tony e Mario Zelinotti, Sanremo 1967 – 10° posto) Paolo Jannacci con Francesco Mandelli – Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci, Sanremo 1989 – 17° posto)

– Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci, Sanremo 1989 – 17° posto) Elettra Lamborghini con Myss Keta – Non succederà più (Claudia Mori, ospite a Sanremo 1982 in cui la canzone fu presentata in anteprima)

– Non succederà più (Claudia Mori, ospite a Sanremo 1982 in cui la canzone fu presentata in anteprima) Francesco Gabbani – L’Italiano (Toto Cutugno, Sanremo 1983 – 5° posto)

– L’Italiano (Toto Cutugno, Sanremo 1983 – 5° posto)

