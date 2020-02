Sanremo 2020, quarta serata: finale per i giovani, ricantano tutti i big

Primi verdetti nella quarta serata del Festival di Sanremo, che andrà in diretta stasera dal teatro Ariston di Sanremo e su Rai 1 alle ore 20.30. Amadeus al timone affiancato sarà stasera dalla compagna di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e da Antonella Clerici. Diretta in simulcast su Radio 2 col commento di Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stockholma. Quest’anno per la prima volta il Festival sarà visibile anche nel linguaggio dei segni (LIS). Un team di 15 persone da Roma in un canale dedicato “racconterà” il Festival per i non udenti in simulcast.

Si assegna il trofeo delle nuove proposte: i 4 brani rimasti si scontreranno di nuovo in sfide dirette, prima per la semifinale e poi per la finale. I 24 bigin gara ricanteranno tutti di nuovo. Votazione col sistema misto, per entrambe le sezioni. A scegliere saranno giuria demoscopica, sala stampa dell’Ariston e Televoto, con il seguente peso: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %. Per i Campioni sarà fatta una nuova classifica con la media delle percentuali di tutte le esibizioni

A conclusione della serata, su Rai Play, andrà in scena in diretta dal Palafiori L’Altro Festival, condotto da Nicola Savino e Myss Keta.

I BIG IN GARA STASERA

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù – Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Junior Cally – No grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il sole ad est

Levante – Tikibombom

Bugo e Morgan – Sincero

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

I GIOVANI IN GARA STASERA

Leo Gassmann “Vai bene così) vs -Fasma (“Per sentirmi vivo”)

Tecla Insolia (” Marzo”)-Marco Sentieri (“Builly Blu”)

