Festival di Sanremo 2020: stasera la serata finale. Il vincitore andrà all’Eurovision Song Contest

Ci siamo: dalle 20.30, in diretta dal teatro Ariston va in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2020. Al fianco del conduttore Amadeus ci saranno di nuovo Francesco Sofia Novello, Diletta Leotta e Sabrina Salerno, insieme a Mara Venier. Diretta in simulcast su Radio 2 col commento di Gino Castaldo, Andrea Delogu ed Ema Stockholma. Quest’anno per la prima volta il Festival sarà visibile anche nel linguaggio dei segni (LIS). Un team di 15 persone da Roma in un canale dedicato “racconterà” il Festival per i non udenti in simulcast.

Ieri sera, la finale dei giovani ha incoronato vincitore XXXXXXXXXX, stasera invece si sceglie il vincitore assoluto. Votano giuria demoscopica, sala stampa dell’Ariston e Televoto, con il seguente peso: Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 %. Verrà proclamata la classifica con la media delle percentuali di tutte le esibizioni. A questo punto saranno proposte di nuovo le tre canzoni ai primi tre posti. Con percentuali azzerate, nuova votazione di Giuria Demoscopica 33 %; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 %; Televoto 34 % e proclamazione del vincitore.

L’artista che vincerà rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest nella finale del 16 maggio alla Ahoy Arena di Rotterdam. Qualora decidesse di non avvalersi di questa possibilità, la Rai sceglierà secondo propri criteri, ma sarà una decisione già nota in quanto gli artisti hanno dovuto già indicare la disponibilità o meno a parteciparvi, come si legge da questo post del nostro sito partner Eurofestival News.

I BIG IN GARA STASERA

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Alberto Urso – Il sole ad Est

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani -Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi -Finalmente io

Junior Cally – No grazie

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Marco Masini – Il confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore -Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Tosca – Ho amato tutto

