Festival di Sanremo 2020, vince Diodato con “Fai rumore”

Diodato, al secolo Antonio Diodato, trionfa al Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore”. Il cantautore tarantino nato ad Aosta vince al suo terzo festival, il secondo nei Campioni del 2018 in coppia con Roy Paci (quinto posto). Aveva debuttato nel 2014 nella sezione Nuove Proposte col brano “Babilonia“. Mentre scriviamo, non è ancora noto se ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision (ma a quanto sembra il responso è positivo).

Secondo posto per Francesco Gabbani col brano “Viceversa”, terzo posto per gli esordienti Pinguini Tattici Nucleari col brano Ringo Starr. Un risultato spoilerato oltre un’ora prima della comunicazione ufficiale in tv, dato che per esigenze dei quotidiani era stato concesso di averlo non oltre le 1.30. Alle 2.16, cioè mentre scriviamo, sta ancora cantando l’ennesimo ospite ed ovviamente la comunicazione del vincitore è già ampiamente nota.

1. Diodato- Fai rumore

2.Francesco Gabbani – Viceversa

3. Pinguini Tattici Nucleari- Ringo Starr

4. Le Vibrazioni – Dov’è

5. Piero Pelù- Gigante

6. Tosca- Ho amato tutto

7. Elodie – Andromeda

8. Achille Lauro – Me ne frego

9. Irene Grandi- Finalmente io

10. Rancore – Eden

11. Raphael Gualazzi- Carioca

12. Levante – Tikibombom

13. Anastasio – Rosso di rabbia

14. Alberto Urso – Il sole ad est

15. Marco Masini – Il confronto

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango

19. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

20. Giordana Angi – Come mia madre

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally – No grazie

23. Riki – Lo sappiamo entrambi

PREMI COLLATERALI

Premio della Critica Diodato

Premio Mia Martini per la miglior interpretazione

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo Rancore

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior musica Tosca (autore Piero Cantarelli)

Premio Tim Music per il più ascoltato: Francesco Gabbani

Premio della sala stampa radio tv Lucio Dalla Diodato

Premio della Critica sezione Nuove Proposte: Eugenio in via Di Gioia

Premio della sala stampa radio tv sezione Nuove Proposte: Tecla Insolia

