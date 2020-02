Eurovision Song Contest 2020 sempre più multietnico: altri nomi annunciati

Mentre in Italia si celebrava il rito di Sanremo, con Diodato che è uscito vincitore, accettando di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest nella finale del 16 Maggio a Rotterdam, la macchina eurovisiva, fra scelte interne e selezioni nazionali, non si è fermata.

Si profila un’edizione fortemente multietnica. Australia Decides, la selezione nazionale australiana, ha incoronato Montaigne, giovane cantautrice di origine filippino-argentina con due album all’attivo. In Repubblica Ceca, la selezione con artisti emergenti è stata vinta da Ben Cristovao, in arte Benny Cristo, nato a Plzen da famiglia angolana. In Lettonia, dopo numerosi tentativi stacca finalmente il biglietto per l’Eurovision Samanta Tina, che porterà un brano scritto da Aminata, rappresentante lettone 2015.

A Malta invece, biglietto per Destiny Chukunyere, madre maltese e padre nigeriano, già vincitrice dello Junior Eurovision: si è aggiudicata X Factor, che sull’isola è dall’anno scorso abbinato ad Eurovision. Israele sarà invece rappresentato da Eden Alene, giovanissima esordiente vincitrice dell’apposito talent show, di origini eritree.

Le scelte interne. Sempre in tema di ex partecipanti allo Junior Eurovision, molto furba la scelta greca: a Rotterdam andrà una cantante nata ad Utrecht, quindi nei Paesi Bassi da famiglia greca, vale a dire Stefania Liberakakis, che aveva rappresentato proprio i Paesi Bassi nel concorso per ragazzi e che ora sta lanciando la carriera in Grecia.C’è infine da segnalare la scelta macedone, che cade su Vasil Garvanliev. La Spagna ha presentato ufficialmente ‘Universo’, il brano affidato a Blas Cantò.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 12 maggio ore 21 – Diretta Rai 4, Radio San Marino. Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi

Macedonia del Nord Vasil Bielorussia Lituania Svezia Slovenia Australia Montaigne Irlanda Russia Norvegia Cipro Sandro Nicolas Croazia Azerbaigian Malta Destiny Chukunyere Israele Eden Alene Ucraina Romania Belgio Hooverphonic Inglese

SECONDA SEMIFINALE –Giovedì 14 Maggio ore 21 – Diretta Rai 4, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 2- Votano anche Francia, Spagna, Regno Unito

FINALE – Sabato 16 Maggio ore 21 Diretta Rai 1, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 1

Francia Tom Leeb Germania Italia Diodato Fai rumore Italia Paesi Bassi Jeangu Maacroy Regno Unito Spagna Blas Cantò Universo Spagnolo

