Alla scoperta di Moniqué, la grande favorita a rappresentare la Lituania all’Eurovision 2020

La macchina dell’Eurovision è definitivamente avviata: molti paesi hanno già scelto il proprio rappresentante e sabato tocca alla Lituania. La favorita è Moniqué che però se la dovrà vedere sopratutto con i The Roop che portano On Fire, un brano davvero particolare per il sound.

Moniqué, classe ’97, inizia la carriera partecipando a X Factor nel 2015. La sua voce unica e le sue forti performance hanno impressionato tutti, dai fan ai giudici, e alla fine ha trionfato sugli altri concorrenti.

Per ora ha già pubblicato due album e ha vinto il premio come miglior cantante donna ai M.A.M.A. Awards. Presto siederà come allenatore nella nuova stagione di The Voice Lituania.

Make me human, il brano in gara al Pabandom iš naujo! (in Italiano: Riproviamoci!), la nuova selezione lituana, è stato scritto da V. Bikus, lo stesso compositore di This Time di Monika Linkyté e Vaidas Baumila (Lituania, Eurovision 2015, 18esimo posto) e della dolce Kol myliu di Ieva Zasimauskaité (Lituania, Eurovision 2018, 12esimo posto). Insomma una garanzia per raggiungere il Grand Final a quanto pare.

Il brano è una romantica ballad synth-pop che sembra fatta apposta per l’Eurovision. È una richiesta di aiuto al suo amore implorandolo di rimanere e di scacciare via il dolore. Vedremo se sarà in grado di staccare il biglietto per Rotterdam…

Mi piace: Mi piace Caricamento...