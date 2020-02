“Chama”, l’elettropop di qualità della portoghese Marta Carvalho

Ricerca per:

Un album all’attivo, sarà fra i compositori dei brani del prossimo Festival da Canção , il concorso di selezione portoghese per l’Eurovision: ha scritto” Medo de sentir” della giovane Elisa. Ha all’attivo collaborazioni di livello, con artisti del calibro di Carolina Deslandes, David Carreira, Bárbara Bandeira, Diogo Piçarra, Agir. Meritano un ascolto anche il singolo “ Deslizes “,

Cose buone dal Portogallo. Marta Carvalho , a soli 21 anni è una delle cantautrici prominenti della scena attuale lusitana. Lanciata quando di anni ne aveva 17 da The Voice Portugal, in breve tempo ha saputo conquistarsi la fiducia di critica e pubblico. “Chama” è il suo ultimo singolo, con influenze elettroniche e sonorità raffinate.

