“Manque d’audace”, Lucie Vagenheim pronta per il rilancio

Gli appassionati eurovisivi l’hanno conosciuta due anni fa nel corso di Déstination Eurovision, il concorso di selezione indetto dea France 2 per l’Eurovision Song Contest, dove però la sua “My world” non seppe far presa su pubblico e giurie. Oggi Lucie Vagenheim uscita dalla versione locale di The Voice torna con un singolo interessantissimo dal tiolo “Manque d’audace“. Sonorità di piena varietè, scritto da William Rousseau, coautore di “Echo”, il brano con cui Anggun rappresentò la Francia all’Eurovision 2012.

Si tratta di fatto di un suo rilancio visto che da quando ha firmato un contratto con la Universal, questa giovane cantante che ha avuto come coach il grande Florent Pagny non ha ancora avuto l’occasione di chiudere il primo album al quale sta lavorando, un album che per sua stessa ammissione dovrebbe coinvolgere alcuni nomi della chanson francese. Nata in Francia, cresciuta a New York, quattro anni dopo il secondo posto nel talent show (oggi ne ha 21) è pronta al salto nel mainstream.

