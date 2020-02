“All the blood (Positive song actually)”, l’esordio degli We all poop

Sono un nome nuovo della musica pop europea ed ha tentato – senza riuscirci – la scalata all’Eurovision Song Contest. Si chiamano We all Poop e la loro “All the blood (Positive song actually)” è un brano molto fresco ed europeo, che segna il loro esordio sulla scena europea. Una carriera freschissima quella della band praghese, nata nel 2019 dall’incontro di quattro amici con varie esperienze musicali

La selezione nazione della Repubblica Ceca li ha visti immeritatamente chiudere al quarto posto, con un buon riscontro al televoto ma un giudizio meno positivo dalla giuria composta da ex partecipanti eurovisivi di tutta Europa. Il brano però ha fatto centro nelle radio nazionali ceche e dell’est europeo ed anche fra il grande pubblico internazionale eurovisivo, che li avrebbe voluti vincitori.

Un nome da tenere d’occhio con attenzione, anche (ma non soltanto) perchè resta facilmente impresso: “To poop” infatti, è il termine inglese per “Fare la cacca”, per cui la traduzione completa è immediata…..

