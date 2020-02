Charts: ancora protagonista The Weeknd. Diodato e Sanremo comandano da noi

The Weekend chiude ufficialmente l’era di Tones and I e si issa al comando in gran parte d’Europa. Diodato con la sua “Fai rumore” centra la sua prima numero 1 in carriera con Sanremo che piazza nove brani ai primi 10 posti da noi e la compilation al primo posto fra gli album

ALBANIA:Singoli: Edhe ty – Tayna & Mozzik

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Baby – Joker Bra & Vize

Album:Zenit – RAF Camora

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The weeknd I (Vallonia)/In meiner erinnerung- Silbermond (Germanofono)

Album:Brol- Angéle (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Roses – Saint Jhn

CIPRO – Singoli:Don’t start now- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Samo nek ona sretna je- Marko Kutlic (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ Fine line – Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Euro Connection – Branco & Gilli

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

FINLANDIA- Singoli: Mikko- Phymys

Album: Epäröimättä Hetkeekään- Elastinen & Jenni Vartiainen

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:MVP – Mister V

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 50 Jahre: Unsere Schlager von damals- Amigos

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Father of all – Green Day

GRECIA- Singoli: Big man – Snik (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Afto Pou Theleis Sti Zoi To Kataferneis- Giota Negka

IRLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Futher up – Static & Bel El ft Pitbull (nazionali) /Blinding Lights- The Weeknd (internazionali)

ITALIA-Singoli: Fai rumore – Diodato

Album:Sanremo 2020 – Interpreti Vari

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Onverstaanbaar- Maan

POLONIA- Singoli:Désolée (Paris/Paname)- Shanguy

Album:Love, jazz & The City The Essential Collection – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Louco -Piruka & Bluay

Album: Aqui está-se sossegado- Camanè- &Mario Laginha

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Retrograd – DJ Project ft Andia (nazionali)/Ritmo- The Black Eyed peas ft J Balvin (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli: Blinding lights – The Weeknd

SERBIA- Singoli: Moj zivot – Aka Lukas (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: J Lo (feat. Mirez, Dalyb, ZAYO & Dokkeytino)- Kontrafakt

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Kokosi- Leya (nazionali)/Amnesia-Grace Carter (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Un planeta llamado nosotros- Maldita Nerea

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Montague – Hov1

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Estoy bien – Loco Escrito

UCRAINA: Vilna- Tina Karol & Julia Sanina

UNGHERIA: Singoli:Black swan- BTS

Album:Lilliput Hollywood – Tankcsapda

