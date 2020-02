Eurovision Song Contest 2020: la line up si aggiorna, c’è un italiano fra gli autori

Altro giro di selezioni nazionali e scelte interne per i Paesi in gara all’Eurovision Song Contest. La Francia ha presentato “The best in me”, il brano di produzione franco-svedese che canterà Tom Leeb, firmato da Amir, già rappresentante transalpino e da un team autoriale ben noto formato da Thomas G:Son e John Lundivik, passato rappresentante svedese. C’è invece anche l’italiano Luca Chiaravalli, due volte vincitore del Festival di Sanremo come autore, fra gli autori del brano “Release me“, dei belgi Hooverphonic.

La Romania ha scelto internamente la giovane emergente Roxen, che ora eseguirà in uno show i brani candidati ad essere eseguiti sul palco di Rotterdam. Nelle tre finali nazionali, in Lituania vincono The Roop con un brano, “On fire”, che si avvia ad essere il tormentone dell’edizione. Per il gruppo un album ed un EP all’attivo. Athen Manoukian, nome importante in Grecia ed Armenia, ha vinto la selezione di quest’ultimo paese, mentre in Norvegia si è imposta l’emergente Ulrikke Brandstorp. La situazione.

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 12 maggio ore 21 – Diretta Rai 4, Radio San Marino. Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi

Macedonia del Nord Vasil You Inglese Bielorussia Lituania The Roop On fire Inglese Svezia Slovenia Australia Montaigne Don’t break me Inglese Irlanda Russia Norvegia Ulrikke Brandstorp Attention Inglese Cipro Croazia Azerbaigian Malta Destiny Chukunyere Israele Eden Alene Ucraina Romania Roxen Belgio Hooverphonic Release me Inglese

SECONDA SEMIFINALE –Giovedì 14 Maggio ore 21 – Diretta Rai 4, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 2- Votano anche Francia, Spagna, Regno Unito

FINALE – Sabato 16 Maggio ore 21 Diretta Rai 1, San Marino RTV, Radio San Marino; RSI La 1

