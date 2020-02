“Hurts sometimes”, il nuovo singolo di Tone Damli

Non la sentiremo all’Eurovision di Rotterdam ma “Hurts sometimes” di Tone Damli merita di essere censita qui perchè segna l’ottimo rientro in pista della cantautrice norvegese, dopo due anni di silenzio. Il nuovo singolo per ora non fa parte di alcun album ma dal 2016, anno in cui è uscito il suo ultimo lavoro completo, ha pubblicato diverse altre canzoni che con ogni probabilità ne saranno l’embrione.

Molto diversa nella costruzione “Seasick“, pubblicata nel 2018, che comincia in modo quasi acustico per poi aprirsi nel corso del pezzo, mentre l’ultimo brano che ha avuto un discreto riscontro radiofonico e non solo è “Strangers”. Per Tone Damli, lanciata nell’ormai lontano 2015 da Norwegian Idol sei album pubblicati ed un ottimo riscontro fra le radio nazionali. L’ultimo lavoro però era in lingua norvegese, mentre l’ultimo album in inglese risale al 2012.

