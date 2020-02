“Wynona Rider”, l’amore in salsa pop dei Picture This

Ritroviamo i Picture This, fenomeno della musica pop irlandese, capaci di passare in pochissimo tempo dal nulla e senza talent show in testa alle classifiche. Ne avevamo parlato nel momento d’oro, quando il disco d’esordio era schizzato al vertice della chart nazionale

Li ritroviamo poco dopo l’uscita del secondo lavoro, Mdrn lv, anche questo primo in classifica come l’album d’esordio eponimo. Nel 2010, il primo singolo che esce è questo dal titolo “Wynona Rider” in cui l’attrice statunitense è presa a modello di bellezza per fare, in terza persona, una dichiarazione d’amore all’amata. La canzone non fa parte del secondo album ma nelle intenzioni dovrebbe fare da apripista al terzo lavoro.

Attualmente il gruppo sta girando l’Irlanda ed il Regno Unito con una serie di concerti. Dal secondo album segnaliamo “One drink“, mentre del nuovo singolo esiste anche una versione alternativa del video che vi proponiamo in questo link.

