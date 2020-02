The Weeknd continua a dominare le classifiche di mezza Europa col nuovo singolo “Blindning lights”.

ALBANIA:Singoli: Auf Wiedersehen- Mozzik

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:21.02.2020-Joker Bra & Vize

Album:50 Jahre – Unsere Schlager von damals- Amigos

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The weeknd I (Vallonia)/No time to die – Billie Eilish (Germanofono)

Album:Boven de wolken – Niels Derstadsbader (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Roses – Saint Jhn

CIPRO – Singoli:Don’t start now- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli: Samo nek ona sretna je- Marko Kutlic (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Sretan put – Mia Dimsic (nazionali)/ When We All Fall Asleep, Where Do We Go?-Bille Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: La danza- Branco & Gilli

Album: Euro Connection – Branco & Gilli

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Valittu Kansa- Antti Tuisku

Album: Valittu Kansa- Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli:Ne reviens pas -Gradur ft Heuss L’Enfoiré

Album:MVP – Mister V

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Gzuz- Gzuz

GRAN BRETAGNA- Singoli:No time to die- Billie Eilish

Album: Changes – Justin Bieber

GRECIA- Singoli: iLLEOo- Tana (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Preloudio Ston Erota- Panayotis Margalis

IRLANDA- Singoli: No time to die- Billie Eilish

Album: Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:Sátt/Bury The Moon- Asgeir

ISRAELE: Singoli: Futher up – Static & Bel El ft Pitbull (nazionali) /Blinding Lights- The Weeknd (internazionali)

ITALIA-Singoli: Fai rumore – Diodato

Album:Il fantadisco dei Me contro Te – Me contro Te

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Splid- Kvelertak

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Changes – Justin Bieber

POLONIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: W pozukiwaniu siebie – Zeus

PORTOGALLO- Singoli: Menina solta – Giulia Be

Album: Yellow – Calema

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Retrograd – DJ Project ft Andia (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli: Blinding lights – The Weeknd

SERBIA- Singoli: Bilo je lepo-Ana Nikolic (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: J Lo (feat. Mirez, Dalyb, ZAYO & Dokkeytino)- Kontrafakt

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Lahko Bi bilo lepo-Ice (nazionali)/Love remedy- Roachford (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Un planeta llamado nosotros- Maldita Nerea

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Changes – Justin Bieber

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Father of all- Green Day

UCRAINA: Dance monkey – Tones and I

UNGHERIA: Singoli:Dance monkey – Tones and I

Album:Lilliput Hollywood – Tankcsapda

