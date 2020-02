Ecco “Lucy”, brano dei Lake Malawi scritto da tre ex artisti dell’Eurovision

A vincere Szansa na Sukces, la selezione polacca per l’Eurovision, è stata Alicja Szemplińska, ma subito dopo di lei troviamo Albert Černý, il cantante dei Lake Malawi che avevano rappresentato l’anno scorso la Repubblica Ceca e che, precisiamo, sono ancora attivi con tutti e tre i membri originali. Se avesse vinto sarebbe stato il primo artista a rappresentare due Stati diversi in due edizioni consecutive dell’Eurovision e probabilmente avrebbe gareggiato sotto il nome dei Lake Malawi. Il motivo per cui quest’anno ha scelto la selezione polacca è per il fatto che ha frequentato una scuola polacca e parla correntemente il polacco, essendo cresciuto in una città ceca vicina al confine polacco.

Lucy, il brano portato in gara, ha una storia molto particolare. Infatti è stato scritto da tre ex rappresentanti dell’Eurovision, cioè JOWST (Norvegia 2017), Cesar Sampson (Austria 2018) e Lasse Piirainen dei Norma John (Finlandia 2017).

Inoltre sembra che ai Lake Malawi sia arrivata l’ispirazione proprio durante l’Eurovision dell’anno scorso a Tel Aviv. Il nome Lucy infatti allude a Lucy Ayoub, la conduttrice israeliana di cui avevano trovato una figura in cartone durante una sala stampa. Nel video, girato a Praga e a Brno, però a sostituirla c’è una YouTuber, ossia Lucie Ehrenbergerova, forse più facile da coinvolgere per la realizzazione della videoclip.

Il brano sicuramente elettro-pop presenta anche qualche elemento rock degli anni ’80 com’è tipico del loro stile. Nell’insieme risulta molto fresco e radiofonico.

