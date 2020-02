Eurovision Song Contest 2020, altri tre artisti nella lineup: la situazione

Prosegue il cammino in vista dell’Eurovision Song Contest 2020, in programma dal 12 al 16 maggio prossimi a Rotterdam. Altra settimana di finali nazionali e scelte interne. La Romania ha presentato i cinque brani sui quali Roxen si cimenterà nella finale nazionale: sono tutti in inglese.

Finali nazionali in tre paesi. in Ucraina, dove poteva partecipare soltanto chi non ha avuto recenti esibizioni in Russia e non ne avrà in programma a breve, hanno vinto a sorpresa i Go_A, una band che porterà sul palco “Solovey“, primo brano interamente in lingua ucraina della storia del concorso. Due ballad di diverso tono per Slovenia e Polonia: la finale di RTV SLO l’ha vinta “Voda” di Ana Soklic, ex X Factor, mentre in Polonia spazio alla diciassettenne fresca vincitrice di The Voice Alicja Szemplisnka col brano “Empires”.

Ecco la situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE – Martedì 12 Maggio Diretta Rai 4, San Marino RTV Votano anche: Italia, Germania, Paesi Bassi Macedonia del Nord Vasil You Inglese Bielorussia Lituania The Roop On fire Inglese Svezia Slovenia Ana Soklic Voda Sloveno Australia Montaigne Don’t break me Inglese Irlanda Russia Norvegia Ulrikke Brandstorp Attention Inglese Cipro Sandro Nicolas Croazia Azerbaigian Malta Destiny Chukunyere Inglese Israele Eden Alene Ucraina Go­_A Solovey Ucraino Romania Roxen Inglese Belgio Hooverphonic Release me Inglese

FINALE- Sabato 16 Maggio Diretta Rai 2, San Marino RTV , RSI La 1 Francia Tom Leeb The best in me Francese, Inglese Germania Italia Diodato Fai rumore Italiano Paesi Bassi Jeangu Macrooy Regno Unito Spagna Blas Cantò Universo Spagnolo

