“Gimme de tu amor”, la svolta latin pop di Soraya Arnelas

Una partecipazione eurovisiva sfortunata più per sue colpe – sbagliò completamente la performance pur in possesso di un brano interessante, ‘La noche es para mi” ed esibendosi in coda – ed una serie di continui cambi di direzione che ne hanno minato una prima parte di carriera molto forte. Soraya Arnelas, pare adesso aver ritrovato la strada giusta e rientra con “Luces y sombras” ed un singolo, “Gimme de tu amor” che ce la ripropone su sonorità più pop e latine.

Non si è comunque mai fermata: l’album di inediti esce sette anni dopo il precedente ma in mezzo ci sono diverse partecipazioni televisive, film, fiction, e tanti progetti musicali di vario genere. A 38 anni l’interprete dell’Extremadura si rilancia con un progetto completamente autoprodotto che aveva fatto precedere da altri due singoli, l’ottimo “Por si no vuelves“, al fianco del cantautore cubano Jon Secada e “Yo Brindo“, decisamente latino e molto movimentato.

