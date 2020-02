“Verjamem Vase”, il nuovo singolo di Gaja Prestor

E’ il momento di andare alla scoperta di un nome giovane ed interessantissimo del panorama musicale sloveno. Si chiama Gaja Prestor, è nata nel 2000 ed è fresca di partecipazione alla selezione nazionale eurovisiva del suo Paese. “Verjamem Vase“, la canzone portata in gara, che non è riuscita a strappare il biglietto per Rotterdam, è un pezzo che nonostante la lingua nazionale potrebbe stare benissimo nelle radio europee.

La giovane interprete è reduce dalla partecipazione a Slovenija Ima Talent, la versione slovena di Got Talent, ed è in quella sede che si è fatta conoscere dal panorama musicale slavofono. Il suo primo inedito, “To je kar imam”, benchè molto diverso è anche questo molto interessante e fa parte del primo EP, uscito immediatamente dopo la partecipazione al talent show. Meritano un ascolto anche “Ona” e “Decembra“.

