Ina Wroldsen, nuovo singolo e altre collaborazioni di rilievo

La nuova vita artistica di Ina Wroldsen, riscopertasi interprete a 32 anni dopo una prima parte di carriera come autrice di successo per altri, prosegue in grande stile. Dopo il successo di “Strongest” ed una lunga serie di collaborazioni di spessori, intervallate anche dal singolo “Body parts” ecco “Pale Horses”, il nuovo singolo, uscito proprio in questi giorni. Fresco, attuale e radiofonico, pienamente inserito nel sound pop europeo.

Prodotta da Simon Cowell, il deus ex machina della franchigia internazione X Factor, la cantautrice norvegese è in rampa di lancio e dopo il primo album continua ad alternare le produzioni per sè stessa a quelle per altri interpreti ed alle collaborazioni internazionali. Di particolare rilievo quella uscita nel 2019, che la vede mettere la voce su un progetto del dj brasiliano Alok dal titolo “Favela“, ispirata alle donne latine che vivono in quelle zone del paese sudamericane.

