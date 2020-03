Charts: dominano The Weeknd e Justin Bieber

Le classifiche confermano il dominio dei canadedi The Weeknd e Justin Bieber

ALBANIA:Singoli: Auf Wiedersehen- Mozzik

Album: United State of Albania – MC Kresha & Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Gzuz-Gzuz

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The weeknd (Vallonia)/Blinding lights – The weeknd (Germanofono)

Album:Map of the soul 7 – BTSFiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli::Blinding lights – The Weeknd

CIPRO – Singoli:Don’t start now- Dua Lipa

CROAZIA- Singoli:Rekao si – Nina Badric (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Arena Pula- Dino Merlin (nazionali)/ When We All Fall Asleep, Where Do We Go?-Bille Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: La danza- Branco & Gilli

Album: Suspekt- Sindssyge Ting

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Valittu Kansa- Antti Tuisku

Album: Epäröimättä Hetkeekään- Elastinen & Jenni Vartiainen

FRANCIA- Singoli:Blinding lights – The weeknd

Album:Versus – Vitaa & Slimane

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Map of the soul 7 – BTS

GRAN BRETAGNA- Singoli:No time to die- Billie Eilish

Album: Map of the soul 7 – BTS

GRECIA- Singoli: Ena Lepto – Christos Mastoras/Dimitris Basis (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Music to be murdered by – Eminem

IRLANDA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Map of the soul 7 – BTS

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:Sátt/Bury The Moon- Asgeir

ISRAELE: Singoli: Eize tom Yov – Idain Raichel Project ft Nasreen Qadri (nazionali) /Physical- Dua Lipa (internazionali)

ITALIA-Singoli: Good Vibes- Ghali

Album:DNA – Ghali

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:On fire – The Roop

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Et godt stup i et grunt vann- Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: The slow rush -Tame Impala

POLONIA- Singoli: Désolée (Paris/Paname)- Shanguy

Album: Disco Marek-Kruszwil

PORTOGALLO- Singoli: Menina solta – Giulia Be

Album: Hecho en Mexico – Alejandro Sanz

REPUBBLICA CECA- Singoli: No time to die- Billie Eilish

Album: Changes- Justine Bieber

ROMANIA- Singoli: Retrograd – DJ Project ft Andia (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli: Blinding lights – The Weeknd

SERBIA- Singoli: Bilo je lepo-Ana Nikolic (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: No time to die- Billie Eilish

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Ponesi me – Balladero (nazionali)/You should be sad- Halsey (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Un planeta llamado nosotros- Maldita Nerea

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Changes – Justin Bieber

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Changes – Justin Bieber

UCRAINA: Ne znau – Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli:No time to die- Billie Eilish

Album:Ki vagyok én?- Pøla

