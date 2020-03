Singoli ed album più venduti in Francia e Spagna nel 2019: ecco le top 10

Gli istituti di rilevazione musicale di Francia e Spagna hanno diramato i dati di vendite dei dischi nei rispettivi paesi. Ci si riferisce ormai anche alla somma degli streaming, oltrechè ai download ed alle vendite fisiche. In Francia, fra i singoli vince Lil Nas X mentre la belga Angéle trionfa fra gli album. In Spagna vince Don Patricio, ma la chart dei singoli è dominata dal reggaeton e dalla trap portoricana. Gli spagnoli si rifanno fra gli album dove vince nettamente Alejandro Sanz.

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2019

1. Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

2. Au dd – PNL (FRA)

3. Balance ton quoi – Angéle (BEL)

4. Médicament – Niska ft Booba (FRA)

5. Pookie- Aya Nakamura (FRA)

7. Dance monkey – Tones and I

8. La vie qu’on mène – Ninho (FRA)

9. Trop beau – Lomepal (FRA)

10. Gutte d’eau – Ninho (FRA)

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN FRANCIA NEL 2019

1. Brol- Angéle (BEL) 730000 copie

2. Les étoiles vagabondes- Nekfeu (FRA) 449545

3. Johnny – Johnny Hallyday (FRA) 433 656

4. Deux fréres – PNL (FRA) 402 854

5. Destin – Ninho (FRA) 379 843

6. Phoenix- Soprano (FRA) 337403

7. A star is born – Colonna Sonora Originale 298808

8. Versus- Vitaa & Slimane (FRA) 273207

9. Jeannine- Lomepal FRA) 263459

10. Nakamura – Aya Nakamura (FRA) 247093

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN SPAGNA NEL 2019

1. Contando lunares – Don Patricio y Cruz Cafunè (SPA)

2. Con Calma – Daddy Yankee ft Snow

3. Calma (remix)- Pedro Capò & Farruko

4. China – Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin & Ozuna

5. Baila Baila Baila -Ozuna

6. Con altura – Rosalia ft J Balvin & El Guincho (SPA)

7. Callaita – Bad Bunny

8. Soltera (remix) – Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

9. Adan y Eva – Paulo Londra

10. Secreti- Anuel AA & Karol G

I 10 ALBUM PIU’ VENDUTI IN SPAGNA NEL 2019

1. #eldisco- Alejandro Sanz (SPA)

2. La cruz del Mapa – Manuel Carrasco (SPA)

3. El danzar de las mariposas – El Barrio (SPA)

4. El mal querer – Rosalia (SPA)

5. Spoiler- Aitana (SPA)

6. Bohemian Rhapsody – Colonna Sonora Originale (GBR)

7. Todas las mujeres que habitan en mi – Vanes Martin (SPA)

8. Nuclear – Leiva (SPA)

9. El azogue – Marea (SPA)

19. Prometo-Pablo Alboran (SPA)

