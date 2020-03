Verso l’Eurovision Song Contest 2020: la line up si arricchisce ancora. Ecco la situazione

Penultima settimana di scelte e selezioni nazionali in giro per l’Europa in vista dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio prossimi alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi, a seguito della vittoria di Duncan Laurence nel 2019.

Finale nazionale in Croazia vinta da Damir Kedzo, nome molto pesante della scena musicale croata, con una lunga scia di brani al numero uno della classifica, Se deciderà di lasciare in lingua croata il suo brano “Divlji vjetre“, tornerà ad essere un brano interamente in lingua nazionale dopo quello dei Klapa’s Mora nel 2013. Scelta in lingua nazionale anche per la Bielorussia, la cui selezione è vinta dai VAL con il brano “Da vidna“.

Sta già avendo un discreto hype la vincitrice della selezione islandese, vale a dire “Think about things”, interpretata da Daði Freyr e dai Gagnamagnið, band composta da amici e parenti: sulla canzone si è espresso con un endorsement anche il premio Oscar Russell Crowe. Ritorna dopo 14 anni all’Eurovision Natalia Gordienco, che vince la selezione moldava col brano “Prison” mentre in Estonia si afferma a sorpresa Uku Suviste, musicista di lungo corso piuttosto popolare, ma più famoso come autore e compositore che come interprete in proprio. Il suo brano si intitola “What love is”. In Serbia, vittoria per le Hurricane con “Hasta la vista”, delle quali avevamo parlato qui.

Fra le scelte interne invece si segnalano l’ex partecipante della versione locale di The Voice Samira Efendi per l’Azerbaigian e kla proposta internazionale della Germania che si affida ad un giovane ex partecipante alla locale versione dello stesso format, Ben Dolic, nato e cresciuto in Slovenia. Dietro a “Violent thing” c’è il team di maggior successo degli anni recenti in chiave eurovisiva. Infine il Regno Unito fa segnare il debutto da interprete di James Newman, fratello di John: da autore ha scritto alcuni dei maggiori successi della scena pop internazionale attuale e ora ci prova in proprio con “My last breath”.

Infine è stata scelta con un galà la canzone che eseguirà la rumena Roxen (“Alcohol you”) ed è stato presentato il brano della greca Stefania Liberakakis. Ecco la situazione attuale

FINALE- Sabato 16 Maggio Diretta Rai 2, San Marino RTV , RSI La 1 Francia Tom Leeb The best in me Francese, Inglese Germania Ben Dolic Violent thing Inglese Italia Diodato Fai rumore Italiano Paesi Bassi Jeangu Macrooy Regno Unito James Newman My last breath Inglese Spagna Blas Cantò Universo Spagnolo

