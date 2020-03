“Goodlife” (e non solo): il rientro internazionale di Agnes

Salutiamo con piacere il ritorno sulle scene di una cantante che è stata interprete di uno dei maggiori successi pop degli ultimi tempi. Parliamo di Agnes Carlsson, che nel 2008 si fece conoscere col singolo “Release me”, capace di superare le 900.000 copie in Europa e che anche in Italia ebbe una forte eco nelle radio. Dopo quel successo, che fece volare anche l’album “Dance love pop”, la cantante svedese non è stata più in grado di ripetersi.

“One last time”, il singolo del 2012 del quale parlammo qui, ha comunque raggiunto il disco di platino in patria ma non è servito a rilanciane le quotazioni a livello internazionale. Oggi, a quasi otto anni da quel brano, torna con un singolo, “Goodlife”, che in parte la rinnova nelle sonorità e che accompagna il nuovo album attualmente in lavorazione. Il brano era stato anticipato da una partecipazione nell’album di duetti postumo ed a scopo benefico che la famiglia del dj Aviciii aveva pubblicato poco dopo la morte dell’artista. Il brano era “Though love”.

Subito dopo, c’era stato il rientro ufficiale con l’EP “Nothing can compare“, che vede la presenza come autori di quegli stessi Vargas e Lagola che avevano cantato con lei nel citato singolo di Avicii. Il brano portante è la titletrack.

Mi piace: Mi piace Caricamento...