Eurovision, Senhit torna in gara per San Marino, direttore creativo Luca Tommassini

Merita una menzione a parte l’annuncio che San Marino RTV ha dato poco fa al telegiornale relativamente alla scelta del Titano per l’Eurovision Song Contest 2020. Sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam, infatti, il bicolore sarà sventolato nientemeno che da Senhit. L’artista bolognese di origine eritrea torna dunque torna in gara dopo la prima partecipazione, risalente al 2011, quando sempre per San Marino, non riuscì a qualificarsi con la pur bella ballata “Stand by”.

E’una Senhit diversa quella che torna ‘sul luogo del delitto’: 40 anni ed una lunga scia di esperienze e collaborazioni nazionali ed internazionali, l’ultima delle quali recentissima: è stata infatti parte del ‘muro’ di 100 giudici del talent show di Canale 5 “All Toghether now”. Ma non è tutto, perchè per provare a centrare un nuovo ingresso in finale, dopo Valentina Monetta nel 2014 e Serhat nella passata edizione, San Marino si affiderà anche alla direzione artistica di un gigante come Luca Tommassini.

Romano, il ballerino e coreografo di fama mondiale ha già lavorato con Senhit nell’ultimo recente singolo dal sound elettro pop “Dark Room”, che ha spostato la cantante su sonorità molto eurovisive ed oggi il team si ricongiunge rinnovando la fiducia reciproca e che – promette nella nota ufficiale San Marino RTV – riserverà molte sorprese.

Tommassini, fra gli altri, ha lavorato con Madonna, Michael Jackson, Geri Halliwell, Whitney Houston, Kylie Minogue e tanti altri. Per la stagione 2008/2009 ha firmato il musical Hair come coreografo con David Parsons, è stato direttore artistico e coreografo agli MTV Europe Music Awards a Liverpool, di X Factor Italia per 10 edizioni, X Factor UK, X Factor Spain e Amici 17.

Il brano sarà annunciato lunedì 9, durante il meeting dei capo delegazione. A sceglierlo sarà il pubblico della rete con un contest online che partirà alle 9 di sabato 7 marzo e durerà fino alla mezzanotte di domenica 8 marzo, sarà possibile infatti esprimere la propria preferenza per la canzone che Senhit dovrebbe interpretare all’Eurovision 2020 tra “Freaky!” e “Obsessed“.

