“Zidina”, il crossover dance pop dei croati Colonia

Il nome dei Colonia forse dice poco agli abituali consumatori di musica pop e dance europea, ma in realtà rappresenta la maggiore espressione della musica dance ed EDM dell’area balcanica. Oggi rimasti in due, Ivana Lovric e Boris Durdevic possono contare una carriera ultraventennale, che li mantiene costantemente in testa alle classifiche ed alle radio.

Ha destato parecchio scalpore il tentativo fatto quest’anno di staccare il biglietto per l’Eurovision Song Contest: “Zidina” era il brano in concorso, dove fra l’altro hanno sfidato fra gli altri anche la ex vocalist del gruppo Indira Levak. Non ce l’hanno fatta, chiudendo solo ottavi, ma meritano di essere conosciuti, anche per la ottima capacità di fondere la dance con altri generi, come il jazz in questa Za tvoje snene oci, uscita poche settimane fa. Quest’estate, erano usciti con la latinissima “Besame“, in versione croata e spagnola

