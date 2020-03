Charts: i sudcoreani BTS conquistano l’Europa

L’album “Map of the soul 2”, della boyband coreana BTS è ormai ai vertici in tutta Europa. Fra i singoli prosegue la scalata di The Weeknd

ALBANIA:Singoli:Prej Inati – Ledri Vula

Album: Fero- Self Lolyalty

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Map of the soul 7 – BTS

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The weeknd (Vallonia)/An Guten Tagen- Johannes Oerding (Germanofono)

Album:Map of the soul 7 – BTS (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli::Blinding lights – The Weeknd

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli:Ne daj na nas- Pavel Feat. Tedi Spalato- (nazionali)/Don’t start now- Dua Lipa(internazionali)

Album: Arena Pula- Dino Merlin (nazionali)/ Thanks for the dance – Leonard Cohen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: La danza- Branco & Gilli

Album: Suspekt- Sindssyge Ting

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Map of the soul 7 – BTS

FINLANDIA- Singoli:Epäröimättä Hetkeekään- Jenni Varttiainen, Elastinen

Album: Ihmissokkelo- Mokoma

FRANCIA- Singoli:6.3 – Napas ft Ninho

Album:Map of the soul 7 – BTS

GERMANIA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Böhse Onkelz- Böhse Onkelz

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Divinely uninspired by an hellish extent – Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli:I Koupa Tou Iouda -Tzama (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Omorfi zoi – Thodoridis Voutsikakis

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Loving everywhere I go – Hudons Taylor

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:GDRN- GDRN

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M. (nazionali) /Physical- Dua Lipa (internazionali)

ITALIA-Singoli: Bando- Anna

Album:Il fantadisco dei Me contro Te – Me contro Te

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Et godt stup i et grunt vann- Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Project 24 – Volume 1-Qlas & Blacka

POLONIA- Singoli: Désolée (Paris/Paname)- Shanguy

Album: Map of the soul 7 – BTS

PORTOGALLO- Singoli: Menina solta – Giulia Be

Album: O método- Rodrigo Leão

REPUBBLICA CECA- Singoli: Dance monkey – Tones and I

Album: Ordinary Man – Ozzy Osbourne

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli: Fai rumore-Diodato

SERBIA- Singoli: C’est la vie- Brestvika (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Ponesi me – Balladero (nazionali)/You should be sad- Halsey (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Map of the soul 7 – BTS

SVEZIA- Singoli: Svag- Viktor Leksell

Album: Ordinary Man- Ozzy Ozbourne

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Map of the soul 7 – BTS

UCRAINA: Ne znau – Michelle Andrade

UNGHERIA: Singoli: On- BTS

Album:Map of the soul 7 – BTS

