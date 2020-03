Ecco “Cicciolina” di Erika Vikman: la canzone che (purtroppo) non sentiremo all’Eurovision

Sabato sera la Finlandia ha perso una grande occasione. Quella di mandare all‘Eurovision Song Contest un brano che per vari motivi aveva tutte le potenzialità per essere il ‘banger’ dell’edizione. “Cicciolina“, della ventisettenne Erika Vikman, uscita da Got Talent, è dichiaratamente ispirato alla ex pornostar e parlamentare italo-magiara è un inno a non pentirsi dopo aver avuto una vita sopra le righe, perchè ormai è tardi:

è inutile insegnarmi a stare seduta con le gambe incrociate/sono nata peccatrice, scusa se questo ti infastidisce /quando vuoi qualcosa, devi dirlo a voce alta/

Puoi superare il limite se vesti qualcosa che brilla di bianco /non ho bisogno di amore/devo essere toccata nel modo giusto(Devi stringermi forte /

Dovrei venire da te in una bella giornata/Non mi salverei nemmeno indossando un abito da suora/non piangerà per me neanche l’Argentina intera/se hai vissuto come Cicciolina

Uno schlager anni 80, volutamente sopra le righe, sia nella musica che nel testo che anche nell’oufit: sia nel video ufficiale che nella esibizione live che vedete qui sotto, Erika Vikman fa il verso a Cicciolina e strizza l’occhio a quella fetta di fan eurovisivi che amano questo tipo di esibizioni.

Le giurie internazionali, che però avevano in mano la metà del voto, l’hanno messa solo al terzo posto, forse ritenendo eccessivamente sopra le righe la performance nella quale vestita di una tuta di lattice fucsia, la cantante si esibisce insieme a due orsi che – chissà per quale motivo – le ballano attorno. Il televoto- che lei ha vinto di misura – le ha fatto recuperare una posizione, ma non è bastato. La canzone ha avuto già una vasta eco a livello internazionale e certo averla in gara sarebbe servito ad aumentare l’hype. Ma tant’è.

Qualcosa ci dice che Erika Vikman si avvia comunque a diventare una delle icone eurovisive, senza aver preso parte alla rassegna: già nell’afterparty della finale nazionale, la risposta è stata in quel senso. . La Finlandia, invece, ha scelto una più sobria ballata catanta da Aksel Kankaanranta.

