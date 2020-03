Ecco “Honest”, il nuovo singolo pop di Kristian Kostov

L’avevamo conosciuto nel 2017 quando rappresentò la Bulgaria all’Eurovision con Beautiful Mess sfiorando la vittoria. Nel frattempo Kristian Kostov ha pubblicato una serie di singoli e un EP nel 2018, Shower Thoughts che è risultato in Cina come uno degli album occidentali più trasmessi nel 2019. Sì perché il suo legame con la Cina è diventato molto forte dopo la partecipazione al programma Singers 2019 dove due anni prima si era esibito anche lo straordinario Dimash Kudaibergen.

Honest, il suo ultimo singolo che ricorda molto i pezzi di Ed Sheeran, è un perfetto brano pop in cui Kostov unisce le sue due passioni: la fotografia e la musica. Nella prima della due clip la narrazione visiva e acustica è abilmente combinata attraverso la rappresentazione di una chat di Whatsapp.

Honest racconta una storia di tradimento, una conversazione in cui il protagonista non vuole essere una vittima. La produzione è svedese: ecco perché risulta un brano così fresco e internazionale, cosa non molto comune dai paesi dell’Est Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...