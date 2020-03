Eurovision Song Contest 2020, si completa la lineup degli artisti

Si è conclusa l’ultima settimana ricca di scelte e selezioni nazionali per l’Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio prossimi alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi, a seguito della vittoria di Duncan Laurence nel 2019. Lineup completata, mancano alcuni brani già consegnati alla EBU ma non ancora annunciati.

Partiamo con le selezioni interne. La Bulgaria ha annunciato Tears Getting Sober, brano che Victoria canterà in inglese. Anche Running, il brano del rappresentante cipriota Sandro Nicolas, sarà cantato in lingua inglese. In Azerbaigian sarà Cleopatra il brano cantato da Samira Efendi, ex The Voice.

Il duo danese Ben & Tan ha vinto il Dansk Melodi Grand Prix 2020 con il brano Yes, cantato in inglese, mentre in Finlandia è Aksel Kankaanranta, secondo classificato a The Voice nel 2017, ad aver vinto Uuden Musiikin Kilpailu 2020 con il brano Looking Back, anch’esso cantato in inglese. Grande delusione fra i fans per la sconfitta di ‘Cicciolina’ della appariscente Erika Vikman.

Selezione interna invece per l’Irlanda, che ha scelto Lesley Roy un nome poco conosciuto in patria nonostante una carriera già lunga, con la sua Story of My Life. Per quanto riguarda Israele, invece, Eden Alene canterà Feker Libi, brano in inglese, ebraico, arabo e amarico, selezionato tramite il concorso HaShir HaBa.

Anche i Paesi Bassi, nazione ospitante del concorso eurovisivo, hanno annunciato e presentato finalmente il brano che Jeangu Macrooy canterà a Rotterdam: si tratta di Grow, anch’esso in inglese. Sarà invece in portoghese Medo de sentir, brano con cui Elisa Silva ha vinto il Festival da Canção 2020.

Per quanto riguarda la Russia, la sceltta è ricaduta sui Little Big, alfieri della musica rave nell’est europeo, che canteranno Un, Dos, Quatros, (brano non ancora presentato) mentre dal fronte San Marino sarà la cantante italiana di origini eritree Senhit, di ritorno sul palco eurovisivo, che canterà il brano scelto da Digital Battle Eurovision diretta da Luca Tommassini, ovvero Freaky.

In un Melodifestivalen tenuto eccezionalmente a porte chiuse, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono usciti vincitori The Mamas, l’anno scorso coriste di John Lundvik, che sul palco di Rotterdam canteranno Move in lingua inglese, come anche All of my love di Destiny per Malta. Sarà invece in francese Répondez-moi, brano che lo svizzero Gjon’s Tears (di origini albanesi e kosovare) , selezionato internamente dalla tv canterà all’Eurovision 2020.

Infine, Arilena Ara ha annunciato che il suo brano ‘Shaj” sarà in inglese e si chiamerà “Fallen from the sky”

FINALE- Sabato 16 Maggio Diretta Rai 2, San Marino RTV , RSI La 1 Francia Tom Leeb The best in me Francese, Inglese Germania Ben Dolic Violent thing Inglese Italia Diodato Fai rumore Italiano Paesi Bassi Jeangu Macrooy Grow Inglese Regno Unito James Newman My last breath Inglese Spagna Blas Cantò Universo Spagnolo

