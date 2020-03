“Sul mio divano” di Marianne Mirage: il nostro contributo a #iorestoacasa

Anche noi vogliamo a modo nostro contribuire alla campagna social #iorestoacasa alla quale stanno aderendo diversi personaggi della musica italiana in questi giorni nei quali l’Italia è di fatto chiusa per decreto per provare a contenere l’emergenza da Coronavirus. Ci viene in soccorso “Sul mio divano”, l’ultimo singolo di Marianne Mirage, la cantautrice cesenate della scuderia di Caterina Caselli

Il brano fa parte del secondo album di Marianne Mirage, dal titolo “Vite private”, anticipato dal singolo “L’amore è finito“, scritto da Andrea Bonomo. Dell’album fa parte anche “The Place”, il brano colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese. La miglior produzione dell’artista – che nel 2017 ha anche aperto i concerti di Patti Smith e che noi seguiamo dagli esordi– resta però a nostro parere quello bocciato tre anni fa durante sanremo, ovvero ‘Le canzoni fanno male’.

Affrontiamo tutti insieme l’emergenza, se seguiamo le indicazioni possiamo farcela in due settimane: #iorestoacasa

Mi piace: Mi piace Caricamento...