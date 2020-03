Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

C’è da dire che la giovane artista – spesso e volentieri ritratta insieme alla piacente mamma – è anche sulle cronache scandalistiche le quali ritengono che il brano sia dedicato al suo ex fidanzato, coetaneo, ora che Marie Reim è fidanzata con un uomo che ha quasi l’età della madre.

Oggi, a 20 anni ancora da compiere, tocca a lei, Marie Reim debuttare nel pianeta musicale col singolo “ SOS “, che mescola lo schlager a sonorità più internazionali. Lanciata da un popolare concorso schlager tedesco, è anche sorella d’arte visto che il fratello Julian anche lui ha debuttato alcuni mesi fa. Firme importanti del panorama di genere per questa ragazza di Erfurt, che ha subito trovato grande riscontro su youtube prima ancora che sulle piattaforme di streaming ed in radio.

La musica ce l’ha nel sangue. Del resto i genitori sono due dei più famosi cantanti tedeschi: Matthias Reim , attivo da oltre 40 anni e sedici settimane in testa alla classifica col brano “Verdammt Ich liebe dich” e Michelle , al secolo Tanja Hewer che nel 2001 rappresentò la Germania all’Eurovision Song Contest col brano “ Wer liebe lebt” e poi divenuta una delle più premiate cantanti di genere schlager del panorama germanofono.

“SOS”, il debutto (non senza polemiche) della giovane figlia d’arte Marie Reim

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes