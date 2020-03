“Calling me”, il debutto internazionale di Kim Begovic

Andiamo in Slovenia per il debutto internazionale di Kim Begovic. Classe 2000, fashion blogger e cantante, si lancia con “Calling me“, un brano dalle sonorità molto europee che la propone anche ad un pubblico che non è quello dei paesi slavi. Le firme non a caso, sono svedesi ed in questo senso si riconosce chiaramente il sound.

Il grande pubblico l’aveva conosciuta l’anno scorso, quando un suo brano, “Rhythm back to you”, aveva preso parte alla selezione nazionale slovena per l’Eurovision, senza però riuscire a staccare il biglietto per il palco di Tel Aviv. Nonostante abbia appena 20 anni ha già una carriera importante, visto che è una bambina prodigio, che già in tenera età si è esibita accanto a nomi importanti della scena canora nazionale.

Fra l’altro, a differenza di molte sue colleghe, ha scelto esclusivamente l’inglese come lingua professionale. Meritano un ascolto anche “Dont’ forget”.

