Charts: The Weeknd è sempre più protagonista

Il canadese The Weekend continua a collezionare primi posti in giro per l’Europa

ALBANIA:Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album:10/10- Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Böhse Onkelz- Böhse Onkelz

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The weeknd (Vallonia)/An Guten Tagen- Johannes Oerding (Germanofono)

Album:Boven de wolken – Niels Destadsbader Fiandre) /2020: Le Pari(s) des énfoirés – Les enfoirés (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli:Samo nek ona sretna je- Marko Kutlic (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Sretan Put – Mia Dimsic (nazionali)/ Retko Svirane Pesme – Gile & Magic Bush(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: La danza- Branco & Gilli

Album: Suspekt- Sindssyge Ting

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Five Finger Death Punch- F8

FRANCIA- Singoli:6.3 – Napas ft Ninho

Album:Versus – Vitaa & Slimane

GERMANIA –Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album: Böhse Onkelz- Böhse Onkelz

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Manchester Calling- Paul Heaton & Jacqui Abbott

GRECIA- Singoli:Opos palia – DJ Stphan & MG (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Omorfi zoi – Thodoridis Voutsikakis

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Divinely unispired by an hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Blinding Lights- The Weeknd

Album:GDRN- GDRN

ISRAELE: Singoli: Ata Hayeled – Beim Sheli (nazionali) /Say so – Doja Cat (internazionali)

ITALIA-Singoli: Bando- Anna

Album:Gabage-Nitro

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:On fire – The Roop

Album: Viskas – Lilas ir Innomine

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Et godt stup i et grunt vann- Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Unfold- Chef’ Special

POLONIA- Singoli:Szampan- Sanah

Album: Gniew – Colonna Sonora Originale

PORTOGALLO- Singoli: La bella mafia- Wet ben gang

Album: O método- Rodrigo Leão

REPUBBLICA CECA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli: Fai rumore-Diodato

SERBIA- Singoli: C’est la vie- Brestvika (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Real Newz- Kontrafakt

SLOVENIA- Singoli: Vceraj in za smeraj – Nina Puslar (nazionali)/Physical – Dua Lipa (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Operacion Triunfo Lo Mejor Parte I – Interpreti Vari

SVEZIA- Singoli: Move- The Mamas

Album: Flawless 2- Dree Low

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Böhse Onkelz- Böhse Onkelz

UCRAINA: Roses – Saint Jhn rmx

UNGHERIA: Singoli: Stupid love – Lady Gaga

Album:Magna cum laude – A leghosszabb perc

