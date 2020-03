Ecco Harvest, il nuovo coraggioso singolo dei Nightwish, storica band metal finlandese

Mentre il mondo è in balia del Coronavirus i Nightwish, band finlandese che sta facendo la storia del metal, pubblicano, non senza un certo coraggio, Harvest, un invito a ricordarsi che noi alla fin fine siamo essere umani, destinati a morire come una foglia che cade da un albero. Se pensate che un brano che tratti questo tema possa avere un tono piuttosto dimesso vi sbagliate di grosso: siamo comunque di fronte a una band metal e non una qualunque.

Di loro avevamo già parlato quasi 10 anni fa: nel frattempo hanno pubblicato altri due album. Harvest è il secondo singolo del loro nono album Human. :II: nature, dopo il singolo Noise, pubblicato a febbraio. L’album che uscirà il 10 aprile parla dell’essere umano e del suo rapporto con la natura.

Uno dei temi attraversati è appunto la morte con Harvest, brano la cui videoclip è la più visualizzata su YouTube dei brani finlandesi della settimana scorsa. Persino davanti a Cicciolina di Erika Vikman e Looking Back di Aksel Kankaanranta, fresco e inaspettato vincitore dell’UMK, selezione finlandese dell’Eurovision.

Harvest risulta una canzone abbastanza diversa dal canone dei Nightwish: è un metal misto al folk che ci ricorda molto l’Irlanda. Anche la videoclip ci riporta in una suggestiva atmosfera agreste al tramonto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...