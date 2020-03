“Desperté”, ecco il nuovo singolo di Miriam Rodriguez

Ritroviamo Miriam Rodriguez, uno dei nomi in rampa di lancio della musica spagnola. Ne avevamo parlato l’anno scorso, al culmine di un periodo che l’aveva portata, dopo l’esordio ad Operacion Triunfo nel 2017, ad un primo album di grandissimo successo, disco d’0ro.

Ora per la ventiquattrenne galiziana arriva un altro singolo, Despertè, che accompagna il secondo lavoro, La Dirección de tu Suerte. Un brano pop pienamente inserito in quella che è la musica spagnola attuale, fresco e radiofonico, che la conferma su ottimi livelli anche a livello interpretativo. Vincitrice dei Premios Dial nel 2019, i riconoscimenti musicali dell’emittente Cadena Dial e riservati alle produzioni in lingua spagnola, viene da un importante tour in tutta la Spagna.

E nel frattempo ha iniziato anche a passare dall’altra parte della barricata, visto che è parte del talent show La Voz, come assistant coach di Pablo Lopez nella nuova edizione dello show. Dal nuovo album merita un ascolto anche No sè quien soy.

