Charts: The Weeknd è ancora dominatore in tutta Europa

Prosegue ancora il dominio del canadese The Weeknd nelle classifiche europee.

ALBANIA:Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album:10/10- Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album:Böhse Onkelz- Böhse Onkelz

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Lettre à una femme – Ninho(Vallonia)/In meiner erinnerung – Silbermond (Germanofono)

Album #likeme- #likeme The Cast Seizoen 2 (Fiandre) /M-I-L-S 3- Ninho(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli: Divlji vjetre- Damir Kedzo (nazionali)/Physical- Dua Lipa (internazionali)

Album: Sretan Put – Mia Dimsic (nazionali)/10 years The Best of Il Volo- Il Volo (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Euro connection- Branco & Gilli

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Kysymys- Cledos,pyhimys

Album:Paluu Paratiisiin-Tuure Kilpelãinen Ja Kaihon Karavaani

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:Les énfoirés – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album: In namen der liebe-Marianne Rosenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album: Heatrbreak weather – Niall Horan

GRECIA- Singoli:Slang – Light feat. Billy Sio & Atc Nico (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: Omorfi zoi – Thodoridis Voutsikakis

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Divinely unispired by an hellish extent – Lewis Capaldi

ISLANDA- Singoli: Think About Things- Daði og Gagnamagnið

Album:Eternal Atake- Lil Uzi Vert

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Physical- Dua Lipa (internazionali)

ITALIA-Singoli: Bando- Anna

Album:DNA – Ghali

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

LITUANIA- Singoli:On fire – The Roop

Album: Viskas – Lilas ir Innomine

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Kaller pa deg- Tix

Album:Et godt stup i et grunt vann- Cezinando

PAESI BASSI- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: ‘t Album onderweg naar ‘Het Album’- Frenna

POLONIA- Singoli:Szampan- Sanah

Album: Art brut – Probl3m

PORTOGALLO- Singoli: La bella mafia- Wet ben gang

Album: O método- Rodrigo Leão

REPUBBLICA CECA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli:Andromeda – Elodie

SERBIA- Singoli: Telenovela – Mc Yankoo and Luna Djo (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Vlac – Neries ft Separ

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli: Vceraj in za smeraj – Nina Puslar (nazionali)/Physical – Dua Lipa (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Bestieza- Los enemigos

SVEZIA- Singoli: Move- The Mamas

Album: Flawless 2- Dree Low

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Les Pari(s) des énfoirés- Les enfoirés

UCRAINA: Roses – Saint Jhn rmx

UNGHERIA: Singoli: Mostantól- Gergo Racz & Reni Orsovai

Album:Magna cum laude – A leghosszabb perc

