“Some say”, Nea campiona una hit italiana e scala le charts col singolo d’esordio

Il suo nome a molti dice poco o nulla, ma in realtà Nea, al secolo Linnea Sodahl è l’autrice di alcuni dei maggiori successi di Zara Larsson: su tutti ‘Lush life’, ma anche di altri artisti come Anne Marie, Tove Styrke, Tinie Tempah. Oggi debutta nel proscenio musicale come interprete e lo fa con un singolo ‘Some say’, nel quale è facile riconoscere il campionamento di una delle maggiori hit italiane di inizio millennio, vale a dire ‘Blue’ degli Eiffel 65.

Nata in Sudafrica, dove i genitori si trovavano per lavoro, Nea è cresciuta poi in Svezia, dove si è formata musicalmente, apprendendo tutte le caratteristiche delle produzioni scandinave ed anche questo brano non fa eccezione. In pochi anni, si è affermata come una delle autrici di maggior successo, vincendo in sequenza diversi premi, compreso quello per la miglior autrice esordiente. La canzone, intanto, sta scalando le charts di mezza Europa.

