“Tal vez”, il nuovo singolo della spagnola Edurne

In Spagna ha una carriera molto solida, anche con alterni risultati di vendita e più orientata sulla televisione che sulla pura discografia, ma Edurne è ancora a caccia di una consacrazione in Europa. Ci provò nel 2015, con la partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove però la sua canzone “Amanecer” non riuscì a superare la ventunesima posizione.

“Tal vez” è il nuovo singolo, che la restituisce a sonorità più tipiche del pop spagnolo e che va ad accompagnare l’album “Catarsis“. Dal suo debutto a Operacion Triunfo, Edurne ha sempre potuto contare anche sul boost della sensualità, avendo anche posato per diverse riviste maschili spagnole, eletta nel 2010 seconda donna più sexy dell’anno dietro solo a Meghan Fox. Da segnalare anche il singolo “Demasiado tarde” in cui duetta col venezuelano Carlos Baute, uno dei nomi prominenti del pop latino.

