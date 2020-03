Charts: The Weeknd fa doppietta e piazza in vetta anche l’album

Il canadese The Weeknd si riprende la vetta di molti paesi col singolo “Blinding lights” ma sale in vetta anche fra gli album con “Aftherhours”

ALBANIA:Singoli:Favela-Matolale

Album:10/10- Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Angst -Loredana fy Rymez

Album:Hase- Brot & Spiele

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Lettre à una femme – Ninho(Vallonia)/In meiner erinnerung – Silbermond (Germanofono)

Album Afterhours – Tjhe Weeknd (Fiandre) /M-I-L-S 3- Ninho(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli: Sva nasa ljeta- Vatra (nazionali)/Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

Album: Sretan Put – Mia Dimsic (nazionali)/Fine line – Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Euro connection- Branco & Gilli

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Kysymys- Cledos,pyhimys

Album:Valittu Kansa- Antti Tuisku

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Of Truth And Sacrifice- Heaven shall burn

Album: In namen der liebe-Marianne Rosenberg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Roses – Saint Jhn

Album: Afterhours – The Weeknd

GRECIA- Singoli:Drip – Snik, Mad Clip (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Afterhours – Tjhe Weeknd

ISLANDA- Singoli: Think About Things- Daði og Gagnamagnið

Album:Eternal Atake- Lil Uzi Vert

ISRAELE: Singoli: Sli rits- Ronen Peleg (nazionali) /Roses – Saint Jhn (internazionali)

ITALIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Afterhours – The Weeknd

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Rule- Pharaoh

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – Tjhe Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:17 miljoen mensen-Davina Michelle & Snelle

Album: Afterhours – The Weeknd

POLONIA- Singoli:Szampan- Sanah

Album: Art brut2 – Probl3m

PORTOGALLO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Mais antigo – Bispo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:999-Karlo

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Clandestina – Filv & Edimofo ft Emma Peters (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli:Andromeda – Elodie

SERBIA- Singoli: Volim te – Anastasija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Vlac – Neries ft Separ

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli: Ti me dvgnes – Zlatko (nazionali)/Kiss like the sun- Jake Bugg (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Tusa – Karol G & Nicki Minaj

Album: Ep2- Natalia Lacunza

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album:#13- Gotthard

UCRAINA: Koly Nema Tebe- Ivan NAVI

UNGHERIA: Singoli: Sweet night- V

Album:Nemzeti Dal Ünnep- Romantikus Eroszak

