“Mi luz”, l’interessante duetto fra Pastora Soler e Blas Cantò

Accoppiata di big spagnoli, che scelgono con un buon tempismo di promuovere la loro collaborazione in questi giorni in cui il paese è alle prese con il lockdown per una pandemia che in Spagna sta avendo effetti devastanti come in Italia e in diverse altre parti del mondo. Pastora Soler, decima all’Eurovision 2012 con “Quedate conmigo” e Blas Cantò, che avrebbe dovuto rappresentare il suo paese quest’anno con “Universo” ma lo farà l’anno prossimo, vista la cancellazione dell’edizione e la nuova designazione, si uniscono in “Mi Luz”.

Un brano sicuramente più vicino alle sonorità dell’ex Auryn che a quelle della ex regina della copla, ormai definitivamente convertita al pop, ma abituata a brani più melodici. La commistione di voci è però interessante e l’operazione è riuscita. Il brano per ora esce solo in singolo.

