Gaia Gozzi vince Amici 19 ed il singolo “Chaga” vola su iTunes

Gaia Gozzi vince l’edizione 2020 di Amici di Maria de Filippi. La cantante cremasca (nata a però nel mantovano a Viadana) di origini brasiliane, dopo il secondo posto due anni fa ad X Factor si prende la rivincita e probabilmente riuscirà a prendere quella rincorsa che avrebbe meritato ai tempi della partecipazione al talent show di Sky dove era apparsa di gran lunga una delle meglio preparate.

La traiettoria internazionale di Gaia Gozzi l’avevamo già seguita, perchè il singolo “Fotogramas” che aveva riportato la musica lusitana in Italia era stato una delle cose più interessanti nel 2017. Peccato che pochi se ne fossero accorti, tanto che “Chaga“, la sua nuova produzione in portoghese, presentata nel corso dello show è stata presentata come “il ritorno della musica portoghese in Italia”. Il brano è terzo su iTunes.

Vince la migliore fra i quattro rimasti, in una edizione che vedeva in gara un’altra artista già seguita anche da noi, la franco-lussemburghese Nyvinne Piternagel, già finalista ad Area Sanremo, iscritta in gara nel talent show con il mononimo Nyv.

Secondo posto per il ballerino cubano Javier Rojas, che si aggiudica quindi la sezione danza. Terza la cantante Giulia Molino, quarto classificato il ballerino ucraino Nicolai Goroditskii. Assegnati anche i premi collaterali:

Vincitore categoria danza: Javier Rojas

Brano più ascoltato Tim Music: “Coco Chanel” di Gala

Premio Tim della Critica: Javier Rojas

