“Sober” e “Broken”: la bulgara Nelly Petkova su sonorità internazionali

Nelly Petkova è spesso ospite di questo sito. L’ultima volta ne avevamo parlato tre anni fa, ora torniamo a parlarne perchè l’artista bulgara è uscita con un altro interessante singolo in inglese, “Broken“, che la riporta di nuovo su sonorità internazionali. Come anche internazionale è il team che ha lavorato alla produzione di questo brano che la rilancia in attesa di uscire con il secondo EP dopo quello del 2016.

Ormai solista da qualche anno dopo essere stata frontman di una band, si è esibita in tutto il mondo ed ha cantato al fianco di diversi artisti internazionali: da Toto Cutugno a Boney M, Army Of Lovers, Scorpions, Snap, Asia, Nick Mason dei Pink Floyd, Ricchi e Poveri, Jon Anderson degli Yes, INXS, Elena Paparizou, Anna Vissi, Tarkan. Il nuovo singolo fa seguito a “Sober” che era uscito nel 2019, decisamente più ballabile. Un’artista da tenere d’occhio, che meriterebbe anche per la telegenicità un posto all’Eurovision Song Contest.

