Charts: prosegue la marcia in vetta del canadese The Weeknd

Prosegue la marcia di The Weeknd al comando sia delle classifiche dei singoli che di quella degli album

ALBANIA:Singoli:Du bist mein- Loredana, Zuna & SRNO

Album:Epoka- Noizy

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The Weeknd (Vallonia)/In meiner erinnerung – Silbermond (Germanofono)

Album àLikeme Seizoen 2 – #Likeme The Cast (Fiandre) /M-I-L-S 3- Ninho(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- The Weeknd

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli: Sva nasa ljeta- Vatra (nazionali)/Physical – Dua Lipa(internazionali)

Album: 50 Originalnih Pjesama: Veliki Hitovi Za Djecu- Interpreti Vari (nazionali)/Fine line – Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Vuonna Nolla- Ida Paul & Kalle Lindroth

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Du bist mein- Loredana, Zuna & SRNO

Album Gigaton- Pearl Jam

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Calm- 5 Seconds of Summer

GRECIA- Singoli:Drip – Snik, Mad Clip (nazionali) /The box- Roddy Rich (Internazionali)

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Future Nostalgia-Dua Lipa

ISLANDA- Singoli: Think About Things- Daði og Gagnamagnið

Album:Afterhours – The weeknd

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Lonely- Joel Corry (internazionali)

ITALIA-Singoli:Auto blu- Shiva & Eiffel 65

Album:Gigaton- Pearl Jam

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia-Dua Lipa

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

MALTA –Singoli:Blinding lights – The Weeknd

NORVEGIA- Singoli: Karantene-Tix

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:17 miljoen mensen-Davina Michelle & Snelle

Album: Electric Castle Live And Other Tales- Ayreon

POLONIA- Singoli:Szampan- Sanah

Album: Szkola 81- Plomien 81

PORTOGALLO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Mais antigo – Bispo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Afterhours – The weeknd

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Clandestina – Filv & Edimofo ft Emma Peters (internazionali)

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

SAN MARINO:Singoli:Tikibombom -Levante

SERBIA- Singoli: Volim te – Anastasija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Before you go- Lewis Capaldi

Album:Afterhours – The weeknd

SLOVENIA- Singoli: Mlad fant na peronu – Rudolf Gas (nazionali)/Stupid love- Lady Gaga (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Amarillo- J Balvin

Album: Impulso- Dvicio

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

UCRAINA:Dance monkey – Tones and I

UNGHERIA: Singoli: Roses- Saint Jhn

Album:Nagy házibuli lemez III.- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...