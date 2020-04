Ecco “Empire” e “Fences”, i nuovi singoli di Blanche che anticipano l’uscita imminente dell’album

Sicuramente Ellie Delvaux, in arte Blanche, è una di quegli artisti delle ultime edizioni dell’Eurovision che più sta facendo parlare di sé ancora oggi. Ce n’eravamo tutti già accorti 3 anni fa che l’allora sedicenne avrebbe fatto molta strada quando presentò all’Europa City Lights. Questo era un brano che sin dal giorno della pubblicazione veniva dato dagli allibratori tra i favoriti per la vittoria. A dire la verità durante la settimana eurovisiva, per delle prove un po’ incolori secondo più di qualcuno, sembrava che non potesse più competere per i piani alti della classifica. Si sbagliavano perché City Lights non solo si qualificò, ma ottenne un ottimo quarto posto.

Da lì conseguì un riconoscimento dietro l’altro ottenendo tra l’altro uno dei dieci EBBA Awards, come vi avevamo già riferito in un nostro articolo. Da allora ha pubblicato, oltre a Wrong Turn, anche Soon, Moment, Empire, Fences, tutti brani che molto probabilmente faranno parte del prossimo album Empire previsto per il 24 aprile. L’album doveva essere presentato a Bruxelles all’Ancienne Belgique il 28 aprile, ma è stato purtroppo rinviato (forse cancellato) a causa del Coronavirus.

Oggi ascoltiamo i due ultimi singoli. Empire, brano omonimo dell’album, è un pezzo malinconico. ‘Empire’ è una canzone in cui la voce di Ellie Delvaux si fonde con strumenti tradizionali (piano, batteria, chitarra, violoncello) ed elettronica moderna. “Empire si rivolge a quelle persone che costruiscono un guscio per isolarsi da tutte le loro emozioni e finiscono per mentire a se stesse”, afferma Blanche.

Fences invece è un brano più estivo, radiofonico e fresco. Come ci dice Blanche“Fences invita ad abbattere le recinzioni del rifiuto, aprirsi all’altro, accettare e rispettare le differenze degli altri“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...