Musicultura 2020: ecco i 16 finalisti: ci sono Fabio Curto, Miele, H.E.R., La Zero e l’ex Amici Hanami

Nonostante l’emergenza Coronavirus, Musicultura, il festival nazionale della canzone d’autore e popolare va avanti ed ha scelto i 16 finalisti dell’edizione 2020. Tra febbraio e marzo scorsi, le 53 proposte più meritevoli sono state convocate al Teatro Lauro Rossi di Macerata per sostenere audizioni dal vivo davanti alla commissione d’ascolto di Musicultura e al pubblico. Con l’entrata in vigore delle prime misure di contenimento epidemico le audizioni sono proseguite a porte chiuse e sono state trasmesse in streaming, registrando otre 100.000 visualizzazioni.

Fra i 16 vincitori ci sono diversi nomi noti: Fabio Curto, già vincitore di The Voice of Italy, la foggiana H.E.R, che qui abbiamo spesso ospitato, Miele, già vista a Sanremo Giovani nel 2017 e La Zero, altra artista che abbiamo avuto ospite su queste colonne, anche con una video intervista.Oltre ad Hanami, già vista ad Amici 19. Non ce l’ha fatta invece Vhelade, l’italo-congolese già corista di Nina Zilli all’Eurovision 2012.

Da lunedì le canzoni stanno girando sui programmi di Radio 1, partner dell’evento, Le canzoni finaliste saranno raccolte nel CD compilation della XXXI edizione di Musicultura, la prossima fase del concorso porterà alla designazione degli otto vincitori, di cui due saranno designati dal pubblico di Facebook.

I restanti sei vincitori arriveranno invece dalle scelte insindacabili del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura composto da Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Claudio Baglioni, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Frankie hi-nrg mc, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote.

Di seguito, i finalisti con le loro canzoni (cliccate sul titolo dove disponibile)

Gli otto vincitori accederanno in estate, all’Arena Sferisterio di Macerata, alle serate finali di Musicultura 2020. Le date saranno definitivamente fissate non appena lo consentirà il rientro dall’emergenza epidemica in atto. Al vincitore assoluto del concorso andranno in premio 20.000 euro.

