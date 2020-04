“Eurovision, Europe shine a light”: lo show alternativo all’ESC andrà su Rai 1 e ci sarà Diodato

Sarà “Eurovision, Europe shine a light” lo spettacolo che andrà in onda il 16 maggio, giorno nel quale era prevista la finale dell’Eurovision Song Contest 2020, cancellato per la pandemia da Coronavirus. L’evento, organizzato da EBU e dalla tv olandese, andrà in onda da Hilversum, nei Paesi Bassi e vedrà protagonisti, da remoto, i 41 artisti designati per l’edizione di Eurovision.

Non sarà una gara ma un modo per onorare i 41 brani selezionati, che non potranno essere in gara nel 2021. Ciascuno dalle proprie abitazioni, gli artisti, fra i quali anche il nostro Diodato – la cui ‘Fai rumore’ cantata dagli italiani dai balconi nei primi giorni dell’emergenza ha ispirato l’evento – eseguiranno uno spezzone della propria canzone. Tutti insieme poi, eseguiranno una canzone “Love shine a light” dei Katrina & The Waves, campioni eurovisivi del 1997, n un collage virtuale, ognuno dal proprio paese.

La canzone è stata scelta per via del testo, fortemente unificante e di speranza in questo difficile momento per l’Europa.Anche i fan saranno parte integrante del programma, attraverso la creazione di un grande coro virtuale che intonerà il brano vincitore del 1980 “What’s another year” di Johnny Logan. Sul sito ufficiale della rassegna i dettagli per inviare il proprio contributo.

Lo show, che sarà trasmesso sui canali ufficiali della manifestazione, andrà in diretta anche nei vari Paesi in concorso. L’Italia lo trasmetterà a partire dalle 20.35 (quindi con 25′ di anteprima, visto che l’inizio dell’evento è fissato per le 21) su Rai 1 e Raiplay, col commento delle nostre voci eurovisive, Flavio Insinna e Federico Russo. Inoltre, anche Radio 2 trasmetterà in diretta l’evento, anche qui con le voci eurovisive, Gino Castaldo ed Ema Stokholma

L’EBU ha dichiarato la settimana fra il 10 ed il 16 Maggio “Eurovision Week”, incoraggiando anche le radio europee parte del consorzio a dedicare tempo ai partecipanti di questa edizione all’interno delle rispettive programmazioni ed anche alla storia del concorso.

