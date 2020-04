“Si on n’aime qu’une fois”, il duetto bilingue di Amir e Nikos Vertis

Un bel duetto, che mette insieme un artista cosmopolita ma allo stesso tempo pienamente francese come Amir e il greco Nikos Vertis, uno dei nomi di punta della musica ellenofona. “The Word I Love / Si on n’aime qu’une fois”, è una ballata bilingue, franco-greca, che nasce dall’unione delle due voci ma in particolare dalla passione di Amir per la musica greca, più volte espressa.

La canzone esce per ora soltanto in singolo, anche se non è escluso che i due artisti, (Amir è noto per aver rappresentato la Francia all’Eurovision 2016 con ‘J’ai cherchè”, che riportò la Francia in top 10 col sesto posto) possano inserirla nei rispettivi album attualmente in lavorazione. Intanto, con ottimo tempismo, l’uscita in questi giorni di quarantena consente di avere una ottima diffusione del brano a livello mondiale.

