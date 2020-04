La Buona Pasqua in lockdown di Euromusica con “Eternantena” di Mahmood

La Pasqua 2020 sarà inevitabilmente ricordata per il periodo di lockdown che siamo tutti costretti a vivere e che forse, in un certo senso, potrebbe aiutarci a riscoprire certe piccole tradizioni dimenticate. Abbiamo scelto di farvi gli auguri con “Eternantena”, la canzone di Mahmood pubblicata in piena quarantena nella quale gioca sulla ‘quarantena eterna’ e dà sfoggio ancora una volta delle sue qualità canore.

Mahmood passa senza alcun tipo di problema dal cantato al rappato, mostrando tutte le sue potenzialità e confermandosi come uno dei maggiori talenti che l’Italia abbia visto in questi ultimi anni. In questo giorno speciale, vi giungano i nostri auguri più sinceri, con un pensiero in più a chi questo giorno, per colpa della quarantena è costretto a viverlo da solo, lontano dall’affetto dei propri cari.

A chi crede, Buona Pasqua perchè la Resurrezione, la Luce di Dio che salva il Mondo, dia la spinta nella vita di tutti i giorni e sia mano sicura che accompagna. Per tutti, che il giorno di Pasqua sia un modo per staccare la spina dai problemi quotidiani e poi ripartire di slancio. Noi ci vediamo domani con la chart.

