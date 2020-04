Charts: Saint Jhn comincia la scalata. In Spagna sospesa la classifica degli album in download

II rapper statunitense di origine guyanese Saint Jnh si prende la scena contrastando nei primati The Weeknd e Dua Lipa. In Spagna da questa settimana e fino alla fine dell’emergenza coronavirus, la classifica degli album è quella degli streaming, visto che quella che comprende i dischi fisici e i download è stata sospesa.

ALBANIA:Singoli:Andere Wege – Enis Bytyqi

Album:10/10 – Ledri Vula

AUSTRIA: Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Gigaton- Pearl Jam

BELGIO- Singoli:Blinding lights – The weeknd(Fiandre)/Blinding lights – The Weeknd (Vallonia)/I don’t wanna – Pet Shop boys (Germanofono)

Album àLikeme Seizoen 2 – #Likeme The Cast (Fiandre) /M-I-L-S 3- Ninho(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

CIPRO – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

CROAZIA- Singoli: Sva nasa ljeta- Vatra (nazionali)/Physical – Dua Lipa(internazionali)

Album: Dangerous Waters – J.R.August (nazionali)/Fine line – Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

ESTONIA – Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

FINLANDIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album:Future Nostalgia- Dua Lipa

FRANCIA- Singoli:Lettre à una femme – Ninho

Album:M-I-L-S 3- Ninho

GERMANIA –Singoli:Eine nacht – Ramon Roselly

Album: Gigaton- Pearl Jam

GRAN BRETAGNA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

GRECIA- Singoli:Magic – Light (nazionali) /Roses – Saint Jhn (Imanbek remix) (Internazionali)

Album: The dark side of the moon – Pink Floyd

IRLANDA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Future Nostalgia-Dua Lipa

ISLANDA- Singoli: Think About Things- Daði og Gagnamagnið

Album:Debussy – Rameau- Víkingur Heiðar Ólafsson

ISRAELE: Singoli: Nnim em bnes -Lior Narkis & Moshem M (nazionali) /Break my heart – Dua Lipa (internazionali)

ITALIA-Singoli:Auto blu- Shiva & Eiffel 65

Album:Persona- Marracash

LETTONIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: 58- Egor Kreed

LITUANIA- Singoli:Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The Weeknd

LUSSEMBURGO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Future Nostalgia – Dua Lipa

MALTA –Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Future Nostalgia – Dua Lipa

NORVEGIA- Singoli: Karantene-Tix

Album:Afterhours – The Weeknd

PAESI BASSI- Singoli:17 miljoen mensen-Davina Michelle & Snelle

Album: Electric Castle Live And Other Tales- Ayreon

POLONIA- Singoli:Szampan- Sanah

Album: 2050 – Peja / Slums Attack prod. Magiera

PORTOGALLO- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Gigaton -Pearl Jam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Roses – Saint Jhn

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

ROMANIA- Singoli: Ce ti canta dragostea – Roxen (nazionali)/Roses – Saint Jhn (internazionali)

Album: Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

RUSSIA- Singoli:Lei, ne zhalei- Maks Barksih

Album: 58- Egor Kreed

SAN MARINO (radio):Singoli:Andromeda-Elodie

SERBIA- Singoli: Volim te – Anastasija (nazionali)/ Blinding lights – The Weeknd (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli: Roses – Saint Jhn

Album:Ok- Neries

SLOVENIA- Singoli: Obraz- Kevin Konradin & Tinkara Kovac (nazionali)/The other side – Justin Timberlake & Sza(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Safaera – Bad Bunny, Jowel, Randy, Nengo Flow

Album (streaming): YHLQMDLG- Bad Bunny

SVEZIA- Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Afterhours – The weeknd

SVIZZERA: Singoli: Blinding lights – The Weeknd

Album: Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert- Interpreti Vari

UCRAINA:Dance monkey – Tones and I

Album: Future Nostalgia- Dua Lipa

UNGHERIA: Singoli: Roses- Saint Jhn

Album:Nemzeti Dal Ünnep- Romantikus Eroszak

