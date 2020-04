Alla scoperta di Tina Naderer, il nome nuovo del pop in lingua tedesca

Tina Naderer è uno dei nomi nuovi della musica pop europeo. Austriaca, 24 anni, figlia di una famiglia di ristoratori, ha cominciato cantando nel locale dei genitori, poi ha deciso di tentare la strada dei talent show e l’0perazione ha funzionato: The Voice of Germany è stato il suo trampolino di lancio nel 2017 ed immediatamente le radio si sono accorte di lei. “Richting falsch” è il nuovo singolo, il terzo della sua carriera.

Sonorità moderne e radiofoniche, buona personalità, ci sono tutte le carte in regola per mettersi in grande evidenza, come confermano anche “Bleibst du bei mir”, ancora più forte e “Gecrasht“. Per lei anche alcune collaborazioni importanti, su tutti quella con Dame nel singolo “Muhelos”

